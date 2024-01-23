Фигурист пожаловался на предвзятость судей из-за его российского происхождения

Фигурист Владимир Самойлов, представляющий Польшу с лета 2021 года, пожаловался на предвзятое отношение судей из-за российского происхождения. Об этом сообщил Sport24.

Костомаров показал, как катается на флайборде

При этом, по словам спортсмена, со стороны президентов федераций, организаторов, спортсменов и тимлидеров из других сборных предвзятое отношение отсутствует.

На чемпионате Европы-2024 Самойлов занял восьмую позицию. На счету 24-летнего фигуриста три победы на чемпионате Польши.

Ранее теннисистка Марта Костюк, представляющая Украину, обвинила пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) в пророссийской пропаганде.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:СпортСпортсменыПольшаФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры