Фигурист пожаловался на предвзятость судей из-за его российского происхождения
Фигурист Владимир Самойлов, представляющий Польшу с лета 2021 года, пожаловался на предвзятое отношение судей из-за российского происхождения. Об этом сообщил Sport24.
При этом, по словам спортсмена, со стороны президентов федераций, организаторов, спортсменов и тимлидеров из других сборных предвзятое отношение отсутствует.
На чемпионате Европы-2024 Самойлов занял восьмую позицию. На счету 24-летнего фигуриста три победы на чемпионате Польши.
Ранее теннисистка Марта Костюк, представляющая Украину, обвинила пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) в пророссийской пропаганде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru