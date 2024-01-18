Костомаров показал, как катается на флайборде
18 января 202401:47
Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал в Telegram видео, на котором видно, как спортсмен занимается гидрофлайтом, сообщает «РЕН ТВ».
«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко», – заявил он.
Гидрофлайт – экстремальный вид спорта, когда человек при помощи гидрореактивной тяги летает над водой на специальном оборудовании.
Ранее Костомаров выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru