Костомаров показал, как катается на флайборде

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал в Telegram видео, на котором видно, как спортсмен занимается гидрофлайтом, сообщает «РЕН ТВ».

ВЦИОМ: Россияне назвали Костомарова спортсменом года

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко», – заявил он.

Гидрофлайт – экстремальный вид спорта, когда человек при помощи гидрореактивной тяги летает над водой на специальном оборудовании.

Ранее Костомаров выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпортФигурное КатаниеФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры