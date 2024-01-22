Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде

Спортсменка возмутилась тем, что при публикации результата матча украинки против российской спортсменки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) (6:2; 6:1) напротив фамилии россиянки разместили российский триколор.

«Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения “российского мира”», — заявила Костюк. По ее словам, нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов фактически не существует, поскольку всем известно, за какие страны они выступают.

Известно, что Костюк отказывается от рукопожатий после окончания матчей с российскими и белорусскими спортсменками, за что неоднократно подвергалась осуждению со стороны зрителей на трибунах.

Ранее российская спортсменка Анна Калинская обыграла представительницу США Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian Open.

