Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде
Теннисистка Марта Костюк, представляющая Украину, обвинила пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) в пророссийской пропаганде. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Спортсменка возмутилась тем, что при публикации результата матча украинки против российской спортсменки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) (6:2; 6:1) напротив фамилии россиянки разместили российский триколор.
«Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения “российского мира”», — заявила Костюк. По ее словам, нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов фактически не существует, поскольку всем известно, за какие страны они выступают.
Известно, что Костюк отказывается от рукопожатий после окончания матчей с российскими и белорусскими спортсменками, за что неоднократно подвергалась осуждению со стороны зрителей на трибунах.
Ранее российская спортсменка Анна Калинская обыграла представительницу США Слоан Стивенс в матче третьего круга Australian Open.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru