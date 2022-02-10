Фигурист из США Чен победил в одиночном катании на Олимпиаде

Ранее спортсмен с мировым рекордом выиграл короткую программу Игр. За произвольный прокат Чен получил от судей 218,63 балла, в сумме 332,60 балла.

Серебро завоевал японец Юма Кагияма (201,93 балла в произвольной программе, в сумме — 310,05). Третьим стал японский фигурист Сёма Уно (187,10 и 293,00 балла соответственно).

Лучший результат из россиян показал Евгений Семененко, который занял восьмое место с 274,13 балла, пишет RT. Фигуристы Марк Кондратюк и Андрей Мозалев не попали в первую десятку.

К утру 10 февраля сборная России занимает девятое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады, сообщает «Свободная пресса». По числу наград лидируют Германия, Норвегия и Швеция.

