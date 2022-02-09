Совет ISU одобрил предложение о поднятии возрастного ценза фигуристов

Федерация фигурного катания Норвегии предложила допускать до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира участников, которым уже исполнилось 16-17 лет. По информации источника, повышение возрастного ценза должно уберечь участников от проблем с ментальным и физическим здоровьем, а также уберечь от возвращения в юниоры.

Сейчас к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются участники, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Столько же лет обладательнице золотой медали на Олимпиаде – 2022 в фигурном катании россиянке Камиле Валиевой.

