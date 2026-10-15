«Сегодня создаются частные вузы и учреждения, которые не имеют никакой материально-технической базы. В интернете предлагают оформить лицензию, а в помещении ничего не будет. Роль Министерства образования здесь контролирующая, но главный надзорный орган — Рособрнадзор. Надо приостановить этот бардак, разобраться, откуда он взялся, а затем бороться с причинами. Никакого дефицита мест в вузах или отдельных регионах не будет, так как речь идет о частных вузах, у которых новые лицензии. А те, кто стабильно работает, остаются — никаких проблем быть не должно», — отметил он.



В свою очередь, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснил НСН, что проблема не только в вузах, но и в дипломах.



«Есть частные вузы, которые не имеют государственной аккредитации, но при этом у них есть лицензии, и это даёт им право выдавать собственный диплом. По таким организациям контроля за оборотом дипломов вообще не существует. Минобрнауки, Рособрнадзор и Минюст не проверяют их, даже при наличии жалоб на такой вуз. Ссылаются на мораторий. Такие вузы держатся на красивой рекламе и громком названии. Жалоб много, и в целом такая картина может дискредитировать частное образование в целом и, в частности, хорошие частные вузы. Есть вузы, которые заслужили хорошую репутацию в девяностые и нулевые, но остановились в развитии и не отвечают требованиям современного высшего образования, превратившись в «фейковый» вуз. Надо поднимать этот вопрос: в первую очередь заняться инвентаризацией действующих частных вузов, контролировать оборот дипломов и вузы, не имеющие государственной аккредитации. Следует установить временной промежуток, в течение которого НКО с громким названием вуза обязана вести образовательную деятельность и предоставить образовательные программы для лицензирования. В противном случае такая организация подлежит ликвидации. Сейчас, к сожалению, один человек может открыть десяток НКО‑вузов, где не ведётся реальная работа», — пояснил он.



Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал в эфире НСН изменения порядка зачисления в российские вузы.