Фигурист Гуменник выступил в Пекине под русскоязычную версию песни Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычную версию песни группы Rammstein. Спортсмен рассказал, что рад тому, что нашел способ откатать подготовленную программу и никого не обидеть, пишет Sports.ru. По его словам, идея использовать «компромиссную» композицию принадлежит ему.

Гуменник отметил, что к русскоязычной версии даже не пришлось привыкать – у нее «посыл остался тот же».