Фигурист Гуменник выступил в Пекине под русскоязычную версию песни Rammstein

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под русскоязычную версию песни группы Rammstein. Спортсмен рассказал, что рад тому, что нашел способ откатать подготовленную программу и никого не обидеть, пишет Sports.ru. По его словам, идея использовать «компромиссную» композицию принадлежит ему.

Гуменник отметил, что к русскоязычной версии даже не пришлось привыкать – у нее «посыл остался тот же».

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Ранее тренер фигуриста Вероника Дайнеко сообщила, что Гуменник не сможет выступать под песню Rammstein после получения письма с жалобой о выборе «непатриотичной музыки». В то же время члены Федерации фигурного катания на коньках РФ заявили, что не запрещали выступления Гуменника под Rammstein.

После начала военного конфликта на Украине лидер немецкой группы Тилль Линдеманн отменил все свои концерты в России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявляла, что Гуменник был вправе выступать под песню Rammstein.


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