Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы
Фигуристка Маргарита Дробязко не стала комментировать заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о скором лишении её гражданства, сообщает Газета.Ru.
«Извините, пока не комментирую данную ситуацию», — ответила Дробязко на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее с требованием лишить спортсменку граданства к президенту Литвы обратилась глава МИД республики Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу Татьяны Навки.
Позже стало известно, что процедура аннулирования гражданства была запущена, а Науседа подтвердил, что намерен в ближайшее время лишить фигуристку литовского паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru