Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы

«Извините, пока не комментирую данную ситуацию», — ответила Дробязко на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее с требованием лишить спортсменку граданства к президенту Литвы обратилась глава МИД республики Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу Татьяны Навки.

Позже стало известно, что процедура аннулирования гражданства была запущена, а Науседа подтвердил, что намерен в ближайшее время лишить фигуристку литовского паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».