Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы

Фигуристка Маргарита Дробязко не стала комментировать заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о скором лишении её гражданства, сообщает Газета.Ru.

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«Извините, пока не комментирую данную ситуацию», — ответила Дробязко на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее с требованием лишить спортсменку граданства к президенту Литвы обратилась глава МИД республики Агне Билотайте. Причиной стало участие Дробязко в шоу Татьяны Навки.

Позже стало известно, что процедура аннулирования гражданства была запущена, а Науседа подтвердил, что намерен в ближайшее время лишить фигуристку литовского паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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