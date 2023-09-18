Тарасова назвала личным делом использование Гуменником песни Rammstein

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российский фигурист Петр Гуменник был вправе выступать под песню группы Rammstein. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы

По ее словам, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Гуменнику использовать композицию немецкой группы.

Тарасова посоветовала федерации из 80 человек принять соответствующее решение. «Пусть меня позовут. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» — заявила тренер.

Напомним, фигурист заявил, что письмо в Министерство спорта России и ФФККР стало поводом для того, чтобы он отказался от песни Rammstein в своей короткой программе.

Ранее Тарасова осудила намерение литовского МВД, которое направило обращение президенту страны Гитанасу Науседе с требованием лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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