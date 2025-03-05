СМИ: Фигурист Галлямов сломал ногу

Фигурист, чемпион мира в парном катании Александр Галлямов сломал ногу во время турнира на озере Байкал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

По данным агентства, спортсмен попал в трещину на льду, исполняя показательную программу, и получил травму. Галлямова доставили в больницу с переломом. Сроки восстановления фигуриста пока неизвестны.

Позже Александр Галлямов в своем Telegram-канале сообщил, что он и его партнерша Анастасия Мишина временно прекратят тренировки и выступления. По словам фигуриста, ему нужно восстановиться из-за повреждения ноги, «ненужного пореза на Байкале» и общей усталости.

Ранее Галлямов и Мишина отказались от участия в шоу в Санкт-Петербурге 9 марта, пишет RT.

