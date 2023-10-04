ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира
Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет на участие в международных турнирах юношеских сборных России, сообщает пресс-служба организации.
По решению Совета ФИФА, российские сборные смогут принять участие в чемпионате мира среди юношей до 17 лет и в чемпионате мира среди девушек до 17 лет, если квалифицируются через чемпионат Европы.
Уточняется, что российские юноши и девушки будут выступать под названием «Российский футбольный союз» в форме нейтральных цветов, без флага и гимна РФ.
Ранее представители Международного Олимпийского комитета опровергли запрет участия в юношеских Олимпийских играх-2024 для российских атлетов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru