Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Отмечается, что Турция отказалась от заявки на проведение Евро-2028 и будет претендовать на проведение турнира 2032 года совместно с Италией.

Официально решение о месте проведения чемпионатов примут на заседании исполкома УЕФА в Ньоне 10 октября.

«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет ... рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – отметили в союзе.

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Фото: uefa.com
ТЕГИ:ИрландияВеликобританияФутболЧемпионат ЕвропыУЕФА

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