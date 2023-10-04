Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Отмечается, что Турция отказалась от заявки на проведение Евро-2028 и будет претендовать на проведение турнира 2032 года совместно с Италией.

Официально решение о месте проведения чемпионатов примут на заседании исполкома УЕФА в Ньоне 10 октября.

«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет ... рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – отметили в союзе.

