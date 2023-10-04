Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии
Чемпионат Европы по футболу в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что Турция отказалась от заявки на проведение Евро-2028 и будет претендовать на проведение турнира 2032 года совместно с Италией.
Официально решение о месте проведения чемпионатов примут на заседании исполкома УЕФА в Ньоне 10 октября.
«Презентации на этой встрече станут важной частью процесса, в ходе которого будет ... рассмотрено содержание представленных заявок до принятия решения», – отметили в союзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru