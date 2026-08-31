Платини призвал Инфантино покинуть пост президента ФИФА
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен уйти в отставку. Как пишет ТАСС, об этом заявил экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.
По его словам, президент ФИФА «является гарантом правил», но Инфантино их не соблюдает.
Платини также указал на рекламные паузы на чемпионате мира и более длительный перерыв между таймами в финале мундиаля, что не соответствует регламенту.
«История с отменой красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогуна - худшее, что было», - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не просил Инфантино отменить красную карточку Балогуна - лишь «попросил о пересмотре ситуации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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