СМИ: Футболисту «Реала» Винисиусу грозит двухлетнее отстранение от футбола

Одному ил лидеров мадридского ФК «Реал» Винисиусу Жуниору грозит отстранение от футбола на срок до двух лет. Об этом пишет Marca.

Экс-президента IBU Бессеберга пожизненно отстранили от спорта

Сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведёт расследование связи нападающего с неправомерным владением клубами «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» (Бразилия) и «Алверка» (Португалия).

Жалобу на Винисиуса подала бразильская компания Tiberis Holding do Brasil. Она намеревалась приобрести контрольный пакет акций «Атлетико», однако их продали были проданы напрямую компании ALL Agenciamento Esportivo, которая связана с игроком «Реал» - ей управляет владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

По мнению Tiberis, этом может свидетельствовать о конфликте интересов, что является нарушением кодекса этики ФИФА.

Ранее Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФутболДисквалификацияРасследованиеFIFAРеал

Горячие новости

Все новости

партнеры