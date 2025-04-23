СМИ: Футболисту «Реала» Винисиусу грозит двухлетнее отстранение от футбола
Одному ил лидеров мадридского ФК «Реал» Винисиусу Жуниору грозит отстранение от футбола на срок до двух лет. Об этом пишет Marca.
Сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведёт расследование связи нападающего с неправомерным владением клубами «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» (Бразилия) и «Алверка» (Португалия).
Жалобу на Винисиуса подала бразильская компания Tiberis Holding do Brasil. Она намеревалась приобрести контрольный пакет акций «Атлетико», однако их продали были проданы напрямую компании ALL Agenciamento Esportivo, которая связана с игроком «Реал» - ей управляет владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.
По мнению Tiberis, этом может свидетельствовать о конфликте интересов, что является нарушением кодекса этики ФИФА.
Ранее Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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