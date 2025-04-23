СМИ: Футболисту «Реала» Винисиусу грозит двухлетнее отстранение от футбола

Сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведёт расследование связи нападающего с неправомерным владением клубами «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» (Бразилия) и «Алверка» (Португалия).

Жалобу на Винисиуса подала бразильская компания Tiberis Holding do Brasil. Она намеревалась приобрести контрольный пакет акций «Атлетико», однако их продали были проданы напрямую компании ALL Agenciamento Esportivo, которая связана с игроком «Реал» - ей управляет владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

По мнению Tiberis, этом может свидетельствовать о конфликте интересов, что является нарушением кодекса этики ФИФА.

Ранее Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

