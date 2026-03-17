Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на конец марта поездка в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином может быть отложена примерно на месяц, передает телеканал CNN. Однако задержка визита Трампа даже на один месяц может больно ударить по экономике США. Ведь и так остро ощущается дефицит различных металлов. Например, цены на вольфрам на внутреннем американском рынке подскочили почти в четыре раза с начала 2026 года. Блохин отметил, что Китай не хочет терять американский рынок, но и играть по правилам США не заинтересован.

«Я думаю, эта задержка несущественно повлияет на американскую экономику. Там настолько сильные системные противоречия, что месяц ни к чему не приведет. Эти переговоры уже долго ведутся. Это может быть попыткой показать, что китайское направление не так важно. Понятно, что все вокруг Китая крутится, но это может быть дипломатический маневр. Иран сейчас является неотложной проблемой для Соединенных Штатов. Козыри есть и у Китая, и у США, потому что между ними колоссальная экономическая зависимость. Там товарооборот за 500 миллиардов долларов! Плюс США торгуют с Китаем себе в убыток. У Штатов самый большой торговый дефицит именно с Китаем — более 300 миллиардов долларов. Китаю очень не хочется терять американский рынок. Масштабно и системно им невозможно договориться. Китай — экономическая сверхдержава и будущая военно-политическая. Если Китай принимает американские правила, то он сам себе подрезает крылья. На долгосрочный период они не смогут договориться», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент якобы рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению китайских властей покупать больше американской нефти, и меньше у России. Руководитель ведомства намерен поднять данный вопрос с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта, отмечает

