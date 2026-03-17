Американская ню-метал группа Ill Niño является крепким коллективом их «нулевых», который знают в России, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов

Ранее стало известно, что группа из Нью-Джерси Ill Niño летом 2026 года приедет с концертным туром в Россию и выступит в четырех городах. Как сообщили НСН в пресс-службе концертного агентства «ГЕТ», «отцы-основатели латинского метала» в конце июля – начале августа выступят в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Лобанов отметил, что был на концерте этой группы.