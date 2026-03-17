«Верю в Limp Bizkit!»: Кто приедет в Россию вслед за группой Ill Niño
Группа Ill Niño уже выступала в Москве и «крепко» запала в память, сказал в эфире НСН Игорь «Кэш» Лобанов, выразив надежду, что в Россию приедет и «народная» ню-металл группа Limp Bizkit.
Американская ню-метал группа Ill Niño является крепким коллективом их «нулевых», который знают в России, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов
Ранее стало известно, что группа из Нью-Джерси Ill Niño летом 2026 года приедет с концертным туром в Россию и выступит в четырех городах. Как сообщили НСН в пресс-службе концертного агентства «ГЕТ», «отцы-основатели латинского метала» в конце июля – начале августа выступят в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Лобанов отметил, что был на концерте этой группы.
«Да, конечно, все мы слушали Ill Niño в нулевые, это одна из групп той, нашей же волны. Они запали крепко в голове, я даже как-то ходил на их концерт в Москве. Стиль Ill Niño имеет свои особенности, его действительно можно назвать латинским металлом. Хорошо, что они едут. Сейчас приезд любой западной группы в чем-то знаковый, хорошо, что мы не закрыты. Почему именно металлисты прорывают "железный занавес"? Может быть, не боятся. Все нас пугали Канье Уэстом, что он приедет в Россию, но первыми приехали Onyx – они бесстрашные и им нечего терять», - отметил музыкант.
При этом он назвал «народной» для россиян ню-металл группой Limp Bizkit, выразив надежду, что и они приедут в РФ.
«Если посмотреть, как все развивалось, пик популярности ню-метала пришелся на нулевые, потом был сильный спад и в мире, и в России. При этом столпы российского и интернационального ню-метала никуда не денутся. Если приедет Limp Bizkit, это будет страшный биток в любом зале. Это народная группа, и я в них верю, верю в Фреда Дёрста и Уэса Борланда - это чуваки, которые пошлют всю политическую повестку и просто поедут», - заключил собеседник НСН.
Этой весной в России проходит масштабный тур американской метал-кор-группы As I Lay Dying. Организаторы концертов рассказали «Радиоточке НСН», что вокалист группы Тим Ламбезис назвал этот тур одним из лучших в ее истории.
