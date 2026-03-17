«Пели, что хотели!»: Шевчук о сотрудниках КГБ в Лениградском рок-клубе

Юрий Шевчук заявил НСН, что никогда не видел людей в погонах или слежки на музыкантами в Ленинградском рок-клубе.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил НСН, что Ленинградский рок-клуб был местом свободных людей и свободной музыки, так что никто особенно не ограничивал музыкантов.

Ранее участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша назвал возможную причину, по которой в Ленинграде в 1981 году могло появиться официальное объединение рок-музыкантов. По его словам, заведение стало местом для изучения молодежной музыкальной субкультуры и ее представителей сотрудниками КГБ, приводит его слова «Лента.ру». Материал посвящен юбилею Ленинградского рок-клуба. Шевчук заявил, что никогда не общался там с людьми в погонах.

«У всех разные версии. Для меня рок-клуб — это Альма-матер. Это сообщество прекрасных людей, музыкантов, которые обменивались творчеством, мыслями, идеями, энергией. В принципе, без разницы, какие были там первопричины для того, чтобы рок-клуб создать. Главное, что он свою работу сделал. Это была серьезная «движуха» совершенно свободной музыки и людей. Ну, я не знаю, насколько он был опасен. Творчество свободных людей всегда опасно для какого-то серого бюрократа, который живет совершенно по другим законам. Я тогда ни с какими КГБ в Ленинградском рок-клубе точно не общался. Да, наши тексты проверяли, чтобы там не было ничего такого уж совсем антисоветского. В эту сторону в рок- клубе смотрели, но это было поверхностно. Ничего особенного. Все фактически пели, что хотели. Никто не ходил в военной форме, никто не ходил в погонах, никого я там не видел», - рассказал он.

Ранее фронтмен легендарной группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал, что, по его предположениям, КГБ помогли ему избежать уголовной ответственности за инцидент на концерте, когда его обвинили в том, что он выкрикнул нацистскую фразу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок

Горячие новости

Все новости

партнеры