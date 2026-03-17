СМИ: ФСБ задержала министра здравоохранения Кубани Филиппова

Собеседник агентства указал, что чиновник подозревается в незаконном приобретении недвижимости более чем на миллиард рублей.

По его словам, на себя и своих родственников Филиппов с 2013 года оформил 57 объектов, в том числе квартиры, нежилые помещения и земельные участки в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус.

Ранее по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере был арестован министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

