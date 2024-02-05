ФИФА: финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в Нью-Джерси

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в американском штате Нью-Джерси, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

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Встреча состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси. Матч за третье место пройдет в Майами на стадионе «ард Рок Стэдиум».

Чемпионат мира 2026 года будет проходить в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, что ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных турниров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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