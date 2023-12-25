СМИ: ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных турниров
Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную и клубы Бразилии от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает AP со ссылкой на письмо ФИФА.
По данным агентства, федерация обеспокоена ускорением процесса смены главы CBF Эднальдо Родригеса. Выборы нового президента организации планируют провести в январе. При этом ФИФА просит подождать с назначением руководителя CBF и грозит санкциями, которые предполагают отстранение конфедерации.
«Если [членство] CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято ... Представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях», — указано в письме.
Ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и его подчиненных от работы из-за нарушений во время выборов президента CBF в прошлом году. Согласно уставу ФИФА, госорганы не должны вмешиваться в дела национальных федераций. Для решения этого вопроса объединение сформирует специальную комиссию до 8 января.
Между тем Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, заблокировавших создание Суперлиги и нарушивших таким образом закон о конкуренции, пишет «Свободная пресса».
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