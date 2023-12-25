СМИ: ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную и клубы Бразилии от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом сообщает AP со ссылкой на письмо ФИФА.

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По данным агентства, федерация обеспокоена ускорением процесса смены главы CBF Эднальдо Родригеса. Выборы нового президента организации планируют провести в январе. При этом ФИФА просит подождать с назначением руководителя CBF и грозит санкциями, которые предполагают отстранение конфедерации.

«Если [членство] CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято ... Представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях», — указано в письме.

Ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и его подчиненных от работы из-за нарушений во время выборов президента CBF в прошлом году. Согласно уставу ФИФА, госорганы не должны вмешиваться в дела национальных федераций. Для решения этого вопроса объединение сформирует специальную комиссию до 8 января.

Между тем Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, заблокировавших создание Суперлиги и нарушивших таким образом закон о конкуренции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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