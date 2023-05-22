FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, а также ряд других спортсменов. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в Telegram-канале, что фехтовальщики и так не собирались выступать на них на условиях МОК.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, фехтовальщица Яна Егорян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что недопуск российских спортсменов на международные старты свидетельствует о боязни настоящей спортивной конкуренции.

