FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам

Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования (FIE) список спортсменов, которым был одобрен нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Отмечается, что нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам. В список не вошли двукратная олимпийская чемпионка Инна Дериглазова и победительница Олимпийских игр в Токио в командном турнире Аделина Загидуллина.

Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям Великую, Егорян и Позднякову

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, а также ряд других спортсменов. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в Telegram-канале, что фехтовальщики и так не собирались выступать на них на условиях МОК.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, фехтовальщица Яна Егорян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что недопуск российских спортсменов на международные старты свидетельствует о боязни настоящей спортивной конкуренции.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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