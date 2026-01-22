ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF
Федерация хоккея России (ФХР) намерена обжаловать отстранение российских сборных в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом заявил глава Минспорта РФ и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв.
Как пишет RT, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских хоккеистов «по соображения безопасности».
Дегтярёв назвал данные агрументы несостоятельными, а также противоречащими рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), указавшего на недопустимость ограничений для юношеского спорта, в том числе в командных дисциплинах.
«Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал её необоснованной», - написал министр в своём Telegram-канале.
Ранее Дегтярёв заявил, что уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских вида спорта, допускают спортсменов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
