ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF

Как пишет RT, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских хоккеистов «по соображения безопасности».

Дегтярёв назвал данные агрументы несостоятельными, а также противоречащими рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), указавшего на недопустимость ограничений для юношеского спорта, в том числе в командных дисциплинах.

«Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал её необоснованной», - написал министр в своём Telegram-канале.

Ранее Дегтярёв заявил, что уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских вида спорта, допускают спортсменов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

