«Жамнов, а не Знарок». ФХР «переназначила» тренера сборной России по хоккею

Новым главным тренером сборной России по хоккею, который будет готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине, станет Алексей Жамнов, а не Олег Знарок, как сообщалось ранее.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте Федерация хоккея России (ФХР), соответствующее решение было принято «после продолжительных обсуждений» на экспертном совете, созванном 27 сентября.

Контракт с Жамновым еще не подписан, и экспертный совет только «рекомендует ФХР» это сделать. При этом «Спорт-Экспресс» и другие СМИ пишут, что Жамнов уже назначен на пост главного тренера сборной на Олимпиаде.

24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что главным тренером сборной назначен Знарок.

Однако в сегодняшнем заявлении Третьяка говорится, что «Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов».

