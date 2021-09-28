«Жамнов, а не Знарок». ФХР «переназначила» тренера сборной России по хоккею
Новым главным тренером сборной России по хоккею, который будет готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине, станет Алексей Жамнов, а не Олег Знарок, как сообщалось ранее.
Как отмечается в сообщении на официальном сайте Федерация хоккея России (ФХР), соответствующее решение было принято «после продолжительных обсуждений» на экспертном совете, созванном 27 сентября.
Контракт с Жамновым еще не подписан, и экспертный совет только «рекомендует ФХР» это сделать. При этом «Спорт-Экспресс» и другие СМИ пишут, что Жамнов уже назначен на пост главного тренера сборной на Олимпиаде.
24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что главным тренером сборной назначен Знарок.
Однако в сегодняшнем заявлении Третьяка говорится, что «Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Врач предостерегла от надувания шариков после перенесенного COVID-19
- В Минздраве рассказали о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
- Новый максимум смертей от COVID-19 за сутки зафиксирован в России
- В России выявили 21 559 случаев коронавируса за сутки
- В Госдуму внесли законопроект о запрете работы таксистов с судимостью
- Лукашенко рассказал о варианте проекта новой белорусской конституции
- МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта с «Газпромом»
- В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины
- «Жамнов, а не Знарок». ФХР «переназначила» тренера сборной России по хоккею
- В Рособрнадзоре рассказали о сокращении числа контрольных и проверочных работ в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru