Эстонцы мерзли в очередях на границе, чтобы попасть в Россию

23 февраля сотни людей ожидали в очередях по 7-9 часов, чтобы пересечь границу из Эстонии в Россию, сообщает Telegram-канала Shot.

Люди стояли на 15-градусном морозе, пытаясь пройти контрольно-пропускные пункты. Возникновение очередей на границе связано с изменениями в работе КПП «Лухамаа» и «Койдула».

С 24 февраля эти пункты станут работать исключительно в дневное время, поэтому множество людей старались пересечь границу заранее.

Ранее Санкт‑Петербургская таможня зафиксировала рост числа людей, которые следуют из Эстонии в Россию через пункты пропуска в Нарве и Ивангороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
