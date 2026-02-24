Эстонцы мерзли в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
23 февраля сотни людей ожидали в очередях по 7-9 часов, чтобы пересечь границу из Эстонии в Россию, сообщает Telegram-канала Shot.
Люди стояли на 15-градусном морозе, пытаясь пройти контрольно-пропускные пункты. Возникновение очередей на границе связано с изменениями в работе КПП «Лухамаа» и «Койдула».
С 24 февраля эти пункты станут работать исключительно в дневное время, поэтому множество людей старались пересечь границу заранее.
Ранее Санкт‑Петербургская таможня зафиксировала рост числа людей, которые следуют из Эстонии в Россию через пункты пропуска в Нарве и Ивангороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ФХР отстранила от работы трёх арбитров после матча ВХЛ за аморальное поведение
- Словакия прекратила поставки электроэнергии Киеву
- Эстонцы мерзли в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
- Около 200 домов остались без отопления и горячей воды в Хабаровске
- СМИ: Смертник погиб при подрыве автомобиля ДПС в Москве
- СМИ: В Госдуме требуют проверить увольнение курьера «Додо» за заботу о бездомной собаке
- СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве в Москве
- СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв
- Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
- Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО