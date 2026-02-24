Эстонцы мерзли в очередях на границе, чтобы попасть в Россию

Люди стояли на 15-градусном морозе, пытаясь пройти контрольно-пропускные пункты. Возникновение очередей на границе связано с изменениями в работе КПП «Лухамаа» и «Койдула».

С 24 февраля эти пункты станут работать исключительно в дневное время, поэтому множество людей старались пересечь границу заранее.

Ранее Санкт‑Петербургская таможня зафиксировала рост числа людей, которые следуют из Эстонии в Россию через пункты пропуска в Нарве и Ивангороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

