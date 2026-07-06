В Госдуме оценили идею раздельного обучения мальчиков и девочек в школах

Священник ранее отметил, что раздельное обучение мальчиков и девочек в средних школах поможет избежать «негативного опыта» и сосредоточиться на учебе».

Милонов указал, что у данной инициативы есть сторонники в педагогической среде, однако решать, в каких классах будут учиться дети, всё же должны родители.

«Те родители, которые считают, что их детям будет лучше обучаться в школе с раздельным воспитанием, должны иметь на это право... если бы была такая опция выбирать, было бы хорошо», - заключил парламентарий.

Ранее Милонов раскритиковал запрет иностранной музыки на выпускных в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».