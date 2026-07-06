Новая стратегия найма сотрудников — возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Российские работодатели стали активнее нанимать бывших сотрудников. Эта тактика получила распространение в последние полтора года, а в ближайшие шесть месяцев она только станет популярнее. Об этом сообщает «Газета.ру». Мурадян подтвердил эту информацию.