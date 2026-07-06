Россиянам посоветовали требовать прибавку к зарплате при возвращении на прошлую работу
Многие работодатели готовы платить бывшим сотрудникам больше, заявил НСН Гарри Мурадян.
Новая стратегия найма сотрудников — возвращать бывших работников с доплатой в 10-30%, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Российские работодатели стали активнее нанимать бывших сотрудников. Эта тактика получила распространение в последние полтора года, а в ближайшие шесть месяцев она только станет популярнее. Об этом сообщает «Газета.ру». Мурадян подтвердил эту информацию.
«Доля работодателей, которые за год делали офферы бывшим сотрудникам, выросла примерно с 32% до 48%, и это напрямую связывают с кадровым голодом и рекордно низкой безработицей в России. На фоне демографии и структурного дефицита рабочих рук в реальном секторе (промышленность, строительство, сельское хозяйство) эта практика будет только усиливаться и станет частью системной HR‑стратегии, а не разовой акцией доброй воли. Ключевой стимул вернуться на прежнее место — именно уровень оплаты труда: его называют главным фактором около четверти респондентов, далее идут комфортная атмосфера, гибкий график и карьерный рост. Для работодателя это всё равно дешевле, чем открывать длинный поиск с нуля: бывший сотрудник уже знает процессы, продукт и культуру, его не нужно долго обучать. Половина компаний за последние 12 месяцев пытались вернуть бывших сотрудников — у 67% получилось это лишь с парой человек, ещё у 14% согласились все, кому сделали предложение. Для массового и линейного персонала обычно речь о прибавке в 10-20%, для дефицитных — в 20-30%», — подчеркнул он.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова назвала НСН два условия, которые облегчат работнику возвращение на бывшее место работы.
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