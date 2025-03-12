Фетисов назвал Гретцки опередившим время хоккеистом

Уэйн Гретцки является величайшим хоккеистом, который поменял «смысл североамериканского хоккея». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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По его словам, канадец был умным и по-хорошему хитрым спортсменом, чьё мастерство позволяло «в одиночку обыгрывать команды и выигрывать кубки».

«Он очень чётко понимал ситуацию в игре, реагировал на неё. В общем, креативил и получил звание великого... Было непросто против него играть», — заключил парламентарий.

Ранее в НХЛ представили прогноз, согласно которому хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в апреле 2025 года побьёт рекорд Гретцки по забитым голам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:НХЛХоккейВячеслав Фетисов

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