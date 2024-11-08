Фетисов заявил, что Путин забивает больше Роналду

Президент РФ Владимир Путин ведёт такую же жёсткую игру в хоккее, как и португальский форвард Криштиану Роналду в Футболе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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По его словам, результативность и жёсткость Путина распространяются и на его должность главы государства.

«Я бы не стал президента с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, - это факт», - заключил прославленный хоккеист.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не испытывает недостатка в партнёрах для игры в хоккей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ХоккейВладимир ПутинВячеслав Фетисов

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