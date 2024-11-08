Фетисов заявил, что Путин забивает больше Роналду
Президент РФ Владимир Путин ведёт такую же жёсткую игру в хоккее, как и португальский форвард Криштиану Роналду в Футболе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
По его словам, результативность и жёсткость Путина распространяются и на его должность главы государства.
«Я бы не стал президента с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, - это факт», - заключил прославленный хоккеист.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не испытывает недостатка в партнёрах для игры в хоккей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Россияне планируют посетить на новогодних каникулах Санкт-Петербург и Ленобласть
- Фетисов заявил, что Путин забивает больше Роналду
- В Подмосковье девушка в наушниках попала под электричку и выжила
- Арестован посредник в передаче взятки главе автобронетанковой службы Путилову
- Экономист Щербаченко предупредил о подорожании бензина к концу года
- Опрос: Треть россиян считают, что съезжаться с партнером надо после полугода отношений
- Авиакомпании «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования
- Москалькова провела встречу с омбудсменом Украины в Белоруссии
- Суд в США запретил программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
- Число погибших в Испании возросло до 223 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru