Фетисов заявил, что Путин забивает больше Роналду

По его словам, результативность и жёсткость Путина распространяются и на его должность главы государства.

«Я бы не стал президента с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, - это факт», - заключил прославленный хоккеист.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не испытывает недостатка в партнёрах для игры в хоккей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

