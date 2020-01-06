Фетисов назвал достойным результатом серебро на МЧМ
Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире НСН рассказал, что поможет молодежной сборной побеждать.
Российская молодежная сборная по хоккею в финале международного чемпионата мира завоевала серебро, уступив соперникам из Канады со счетом 4:3. Итоговый матч МЧМ проходил в Чехии, напоминает Газета.ru.
Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире НСН оценил игру российской молодежной сборной по хоккею в финале МЧМ против соперников из Канады.
«Серебро в финале молодежного чемпионата по хоккею успехом для России я бы не назвал. Но ребята выглядели достойно. Хоккейный формат «Канада-Россия» всегда интересен. Много лет на разных уровнях. Сейчас был хороший шанс выиграть. На льду характер у команды был. Ребята старались. Есть много игроков, которые могут быть очень хорошими кандидатами в национальную команду. Могу отметить много позитивных моментов, но что-то давно не выигрывала молодежная команда России у Канады», - отметил собеседник НСН.
Вячеслав Фетисов считает, что российской молодежке для будущих побед в хоккее нужно, прежде всего, усилить два фактора в игре: психологическую подготовку и дисциплину.
«Любой финал – это психологическое испытание. Надо уметь терпеть. Самое главное – терпеть до конца. Это аксиома, которую должен знать каждый тренер и каждый игрок. И дисциплина. Этого я бы пожелал команде в дальнейшем», - сказал эксперт.
Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН прокомментировал новость о проведении МЧМ по хоккею в России в 2023 году, несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов.
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