Фетисов назвал достойным результатом серебро на МЧМ

Российская молодежная сборная по хоккею в финале международного чемпионата мира завоевала серебро, уступив соперникам из Канады со счетом 4:3. Итоговый матч МЧМ проходил в Чехии, напоминает Газета.ru.

Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире НСН оценил игру российской молодежной сборной по хоккею в финале МЧМ против соперников из Канады.

«Серебро в финале молодежного чемпионата по хоккею успехом для России я бы не назвал. Но ребята выглядели достойно. Хоккейный формат «Канада-Россия» всегда интересен. Много лет на разных уровнях. Сейчас был хороший шанс выиграть. На льду характер у команды был. Ребята старались. Есть много игроков, которые могут быть очень хорошими кандидатами в национальную команду. Могу отметить много позитивных моментов, но что-то давно не выигрывала молодежная команда России у Канады», - отметил собеседник НСН.