«Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова
Футбольный клуб «Ференцварош» проиграл команде «Пушкаш Академ» в матче чемпионата Венгрии, который стал первой игрой клуба под руководством экс-тренера сборной России Станислава Черчесова.
Счет игры составил 0:1 в пользу «Пушкаш Академ». Единственный гол команда пропустила в добавленное время к первому тайму.
Во главе венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Черчесов встал в конце декабря 2021 года. Российский тренер ранее возглавлял сборную России, «Спартак» и австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- «Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова
- Электричка насмерть сбила мужчину на станции Удельная в Подмосковье
- На Украине добровольцам доверят противотанковые комплексы
- Пользователи Facebook будут получать уведомление при скриншоте исчезающих сообщений
- Задержанных на границе с Украиной журналистов отпустили из ростовского погрануправления ФСБ
- СМИ: Число таджикских раненых возросло на границе с Киргизией
- Число раненых при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 17 человек
- Россиянка задержана в Минске
- Генсек ООН Гутерриш осудил попытки переписать историю ХХ века
- Кураева госпитализировали с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru