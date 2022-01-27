«Ференцварош» проиграл в первом матче под руководством Черчесова

Счет игры составил 0:1 в пользу «Пушкаш Академ». Единственный гол команда пропустила в добавленное время к первому тайму.

Во главе венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Черчесов встал в конце декабря 2021 года. Российский тренер ранее возглавлял сборную России, «Спартак» и австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».





