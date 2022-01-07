Черчесов запретил венгерским футболистам говорить слова «пожалуйста» и «проблема»
Российский тренер Станислав Черчесов запретил игрокам венгерского футбольного клуба «Ференцварош» говорить определенные слова во время общения в команде. К футболистам Черчесов обратился во время тренировки, фрагмент которой опубликован на You-Tube.
Тренер попросил игроков не употреблять слова «проблема» и «пожалуйста». «Оно мне не нравится», — объяснил Черчесов.
«Я никогда не говорю игрокам "пожалуйста". Вы тоже не говорите мне: "Тренер, пожалуйста..." Мы профессионалы и должны делать свое дело. Тогда будет видно, что из этого получится», — подчеркнул футбольный тренер.
Во главе венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Черчесов встал в конце декабря 2021 года. Российский тренер ранее возглавлял сборную России, «Спартак» и австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».
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