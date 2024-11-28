Федорищев передал данные о взятках в российском футболе следователям

«Факты я передал в правоохранительные органы. В рамках следствия не могу их озвучивать. Немного разочарован, ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень честности», — заявил Федорищев.

Ранее он рассказал, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН отметил, что необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, а если факты подтвердятся, то виновных будет ждать уголовное наказание, передает «Радиоточка НСН».

