Федорищев передал данные о взятках в российском футболе следователям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ознакомился с письмом клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его попросили предоставить информацию о фактах коррупции и предоставил ее правоохранительным органам. Об этом глава Самарской области сообщил в своем Telegram-канале.

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«Факты я передал в правоохранительные органы. В рамках следствия не могу их озвучивать. Немного разочарован, ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень честности», — заявил Федорищев.

Ранее он рассказал, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН отметил, что необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, а если факты подтвердятся, то виновных будет ждать уголовное наказание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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