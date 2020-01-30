Федор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте»
30 января 202021:51
Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов перейдет в испанскую «Сельту» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главного тренера «Локомотика» Юрия Семина.
По словам Семина, это является совместным решением Смолова с тренерским штабом и руководством клуба. Переход Смолова состоится на правах аренды с последующим выкупом.
Накануне сообщалось, что футболист Александр Соболев, игравший за самарский футбольный клуб «Крылья Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском "Спартаке".
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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