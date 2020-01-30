Федор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте»

По словам Семина, это является совместным решением Смолова с тренерским штабом и руководством клуба. Переход Смолова состоится на правах аренды с последующим выкупом.

Накануне сообщалось, что футболист Александр Соболев, игравший за самарский футбольный клуб «Крылья Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском "Спартаке".

