Федор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте»

30 января 202021:51

Игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов перейдет в испанскую «Сельту» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главного тренера «Локомотика» Юрия Семина.

Ветеран футбола: За договорные матчи надо сажать!

По словам Семина, это является совместным решением Смолова с тренерским штабом и руководством клуба. Переход Смолова состоится на правах аренды с последующим выкупом.

Накануне сообщалось, что футболист Александр Соболев, игравший за самарский футбольный клуб «Крылья Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском "Спартаке".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Федор СмоловЛокомотивФутбол