Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко решил покинуть свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Андрея Терентьева.

Федор Емельяненко применил победный нокаут в главном бою турнира Bellator 237

Он стал исполняющим обязанности организации. Емельяненко возглавлял Союз в 2012 году, покинув эту должность в октябре 2018 года. Он вновь был избран главой организации в июне 2022 года.

Ранее Емельяненко проиграл Райану Бейдеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортФедор Емельяненко

Горячие новости

Все новости

партнеры