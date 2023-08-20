Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России
20 августа 202307:02
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко решил покинуть свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Андрея Терентьева.
Он стал исполняющим обязанности организации. Емельяненко возглавлял Союз в 2012 году, покинув эту должность в октябре 2018 года. Он вновь был избран главой организации в июне 2022 года.
Ранее Емельяненко проиграл Райану Бейдеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru