Федор Емельяненко применил победный нокаут в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в первом раунде поединка турнира Bellator 237, проходившего в Токио, нокаутом сразил соперника Куинтона Джексона. Американский спортсмен получил рассечение около левого глаза. После падения Джексон не смог продолжить бой.
Поединок между российским и американским бойцами был рассчитан на три раунда, каждый - по пять минут. Однако, завершился еще до окончания первого отрезка боя. Манера ведения боя 43-летний Емельяненко была атакующей, Джексон преимущественно находился в обороне, отмечает РБК.
Ранее НСН сообщила о подписании Федором Емельяненко контракта с промоутерской компaнией Bellator.
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