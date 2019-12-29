Федор Емельяненко применил победный нокаут в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в первом раунде поединка турнира Bellator 237, проходившего в Токио, нокаутом сразил соперника Куинтона Джексона. Американский спортсмен получил рассечение около левого глаза. После падения Джексон не смог продолжить бой.

Поединок между российским и американским бойцами был рассчитан на три раунда, каждый - по пять минут. Однако, завершился еще до окончания первого отрезка боя. Манера ведения боя 43-летний Емельяненко была атакующей, Джексон преимущественно находился в обороне, отмечает РБК.

Ранее НСН сообщила о подписании Федором Емельяненко контракта с промоутерской компaнией Bellator.

