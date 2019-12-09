Федерация хоккея России отреагировала на санкции WADA
Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Там подчеркнули, что ФХР выступает за «чистый» спорт и всегда выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом.
Подчёркивается, что санкции Всемирного антидопингового агентства всё ещё могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде. А решение о проведении в России международных соревнований по хоккею будет принимать Международная хоккейная федерация.
Напомним, ранее сегодня, 9 декабря, на исполкоме WADA было принято решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. На протяжении этого периода наша страна также не сможет принимать международные турниры на своей территории.
Между тем, министр спорта России Павел Колобков призвал не драматизировать ситуацию вокруг отстранения РФ от Олимпиады и крупных спортивных соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он подчеркнул, что у России есть 21 день, чтобы обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
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