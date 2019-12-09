Федерация хоккея России отреагировала на санкции WADA

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Там подчеркнули, что ФХР выступает за «чистый» спорт и всегда выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом.

Подчёркивается, что санкции Всемирного антидопингового агентства всё ещё могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде. А решение о проведении в России международных соревнований по хоккею будет принимать Международная хоккейная федерация.