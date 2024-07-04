Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Рзаева

Отмечается, что Рзаев не сможет участвовать в спортивных и иных мероприятиях, которые проходят под эгидой Федерации бокса России. Также организация подала на бойца ММА заявление в прокуратуру.

Поводом для наказания Рзаева стал произошедший 22 мая на турнире Hardcore FC инцидент. После поединка, в котором Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, боец смешанного стиля вступил в перепалку с бойцом ММА Артуром Кулинским. В ходе нее Рзаев позволил себе оскорбить оппонента по национальному признаку.

Также была временно приостановлена лицензия поп-ММА и кулачной лиги Hardcore Fighting Championship, однако впоследствии лицензия была возобновлена за признание вины и содействие.

Ранее американского бегуна, олимпийского чемпиона в эстафете 4x400 м Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

