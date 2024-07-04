Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Рзаева

Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала за оскорбления по национальному признаку бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева. Соответствующая информация размещена на странице организации во «ВКонтакте».

Лига Hardcore пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Набиева

Отмечается, что Рзаев не сможет участвовать в спортивных и иных мероприятиях, которые проходят под эгидой Федерации бокса России. Также организация подала на бойца ММА заявление в прокуратуру.

Поводом для наказания Рзаева стал произошедший 22 мая на турнире Hardcore FC инцидент. После поединка, в котором Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, боец смешанного стиля вступил в перепалку с бойцом ММА Артуром Кулинским. В ходе нее Рзаев позволил себе оскорбить оппонента по национальному признаку.

Также была временно приостановлена лицензия поп-ММА и кулачной лиги Hardcore Fighting Championship, однако впоследствии лицензия была возобновлена за признание вины и содействие.

Ранее американского бегуна, олимпийского чемпиона в эстафете 4x400 м Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДисквалификацияСпортБокс

Горячие новости

Все новости

партнеры