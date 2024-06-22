Олимпийского чемпиона из США Робертса дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Отмечается, что в сентябре прошлого года легкоатлет сдал положительную допинг-пробу на остарин. Робертса временно отстранили с 18 октября 2023-го, период его дисквалификации отсчитывается с этого дня. Все показанные спортсменом после обнаружения допинга результаты аннулированы.

По данным USADA, бегун получил увеличенный срок дисквалификации, так как нарушил антидопинговые правила во второй раз за последние 10 лет. Так, в декабре 2022-го года Робертса дисквалифицировали на 16 месяцев после положительной допинг-пробы на андарин и остарин. В USADA установили, что запрещенные элементы попали в организм спортсмена с пищевой добавкой, на этикетке которой не было информации о наличии указанных веществ.

