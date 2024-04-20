Лига Hardcore пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Набиева

«Пожизненно отстранить... Набиева от участия в соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги HFC MMA Аркадия Осипяна», — приняла решение организация.

Турнир состоялся 19 апреля, главным поединком вечера был бой между представлявшим Армению Осипяном и иранцем Али Хейбати. После боя в зале началась массовая драка. По данным Hardcore, на турнир проникли «неустановленные личности», прорвавшие охрану и попытавшиеся устроить массовую потасовку. Злоумышленники избили несколько человек, в том числе бойцов и охранников. У пострадавших зафиксировали телесные повреждения различной степени тяжести.

