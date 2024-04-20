Лига Hardcore пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Набиева
Бойца смешанных единоборств (ММА) Наби Набиева пожизненно дисквалифицировали за драку на турнире в Москве. Об этом сообщила проводившая соревнование организация Hardcore в своем Telegram-канале.
«Пожизненно отстранить... Набиева от участия в соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги HFC MMA Аркадия Осипяна», — приняла решение организация.
Турнир состоялся 19 апреля, главным поединком вечера был бой между представлявшим Армению Осипяном и иранцем Али Хейбати. После боя в зале началась массовая драка. По данным Hardcore, на турнир проникли «неустановленные личности», прорвавшие охрану и попытавшиеся устроить массовую потасовку. Злоумышленники избили несколько человек, в том числе бойцов и охранников. У пострадавших зафиксировали телесные повреждения различной степени тяжести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Шойгу представили дрон для дистанционного минирования местности
- Лига Hardcore пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Набиева
- В Башкирии число подтопленных паводком садовых участков достигло 1,29 тысячи
- Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске
- «Территориальная ПВО» против БПЛА: Военный эксперт предложил способ борьбы с дронами ВСУ
- Шойгу: В Минобороны появится научно-производственный центр БПЛА и роботов
- В Москве арестовали предполагаемых участников банды из Белгородской области
- Умер актер из украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин
- Менеджеры и репетиторы возглавили рейтинг вакансий для знатоков русского языка
- Подполье заявило об ударе ВС России по авиабазе в Конотопе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru