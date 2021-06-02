Фан-зоны Евро-2020 появятся в восьми городах

Фанатские зоны для просмотра матчей Евро-2020 организуют в восьми российских городах, сообщает Российский футбольный союз.

Россия и Польша завершили вничью товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020

Болельщиков примут в Санкт-Петербурге, Красногорске, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Ульяновске и Туле.

Помимо трансляций в фан-зонах пройдут развлекательные мероприятия.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская сборная в своей группе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. Семь матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что фан-зона для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу откроется в Москве 11 июня.

Там установят большие экраны, сцену, на которой выступят музыканты, и другую инфраструктуру для болельщиков.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020
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