Фан-зоны Евро-2020 появятся в восьми городах

Болельщиков примут в Санкт-Петербурге, Красногорске, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Ульяновске и Туле.

Помимо трансляций в фан-зонах пройдут развлекательные мероприятия.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская сборная в своей группе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. Семь матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что фан-зона для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу откроется в Москве 11 июня.

Там установят большие экраны, сцену, на которой выступят музыканты, и другую инфраструктуру для болельщиков.

