В «Лужниках» 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020

Фан-зона для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу откроется в Москве 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент спорта столицы.

Она будет работать до конца турнира в «Лужниках», где установят большие экраны, сцену, на которой выступят музыканты, и другую инфраструктуру для болельщиков.

При этом для прохода в фан-зону надо будет зарегистрироваться на специальном сайте и получить билет с QR-кодом.

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный из-за пандемии с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в числе которых нет Москвы.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Также игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.

Сборная России вместе с Бельгией, Данией и Финляндией попала в Группу «В».

12 и 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, а 21 июня в Копенгагене с Данией. В случае выходы из группы российские футболисты продолжат борьбу за титул в серии плей-офф.

