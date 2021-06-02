Россия и Польша завершили вничью товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020
Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Польши в товарищеском матче, прошедшем в рамках подготовки к Чемпионату Европы 2020. Об этом сообщает РИА Новости.
Игра проходила в польском Вроцлаве и закончилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Якуб Шверчок, выровнял счет Вячеслав Караваев на 21-й минуте матча.
Отмечается, что команды России и Польши готовятся к выступлению на чемпионате Европы, который начнется 11 июня. Уже 5 июня россияне проведут домашний матч с болгарами, а польская сборная 8 июня будет играть с исландской командой.
Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, в России это будет Санкт-Петербург. В групповом этапе финального турнира сборная России проведет матчи с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Фан-зоны Евро-2020 появятся в восьми городах
- Россия и Польша завершили вничью товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020
- Власти США заявили, что новая кибератака не повлияет на проведение российско-американского саммита
- Лукашенко позволит следователям из Донбасса провести допрос Протасевича
- Авиавласти Германии не позволили авиакомпании S7 выполнить два рейса
- Кравчук призвал проводить переговоры по Донбассу с участием США
- Сборная России разгромила Белоруссию в заключительном матче ЧМ по хоккею
- В Сочи открыли самый высокий в России аттракцион-маятник
- В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы
- Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru