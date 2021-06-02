Россия и Польша завершили вничью товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020

Игра проходила в польском Вроцлаве и закончилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Якуб Шверчок, выровнял счет Вячеслав Караваев на 21-й минуте матча.

Отмечается, что команды России и Польши готовятся к выступлению на чемпионате Европы, который начнется 11 июня. Уже 5 июня россияне проведут домашний матч с болгарами, а польская сборная 8 июня будет играть с исландской командой.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, в России это будет Санкт-Петербург. В групповом этапе финального турнира сборная России проведет матчи с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

