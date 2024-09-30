«Что там смотреть?»: Колосков объяснил равнодушие россиян к футболу
Равнодушие россиян к футболу связано с низким качеством игры, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, тенденция спада интереса прослеживается и без опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Колосков отметил, что в российском футболе сегодня «не на что смотреть».
«Выходишь оттуда и не поймешь, а для чего туда ездил? Что там смотреть?», - сказал Колосков.
Он отметил, что, когда есть интересная игра и победы, зритель обязательно будет ходить на матчи. Кроме того, указал Колосков, важно, чтобы было на кого смотреть: на одного игрока или на целую команду. Почетный президент РФС подчеркнул, что одной из причин снижения интереса к футболу стало отсутствие международных матчей.
Ранее исследование ВЦИОМ показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).
До этого Вячеслав Колосков заявил, что сборная России по футболу сможет вернуться на международные турниры после окончания специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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