«Факел» сообщил об уходе Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера
30 апреля 202318:39
Наставник футбольного клуба «Факел» Дмитрий Пятибратов покинул пост, сообщается в Telegram-канале воронежской команды.
В клубе отметили, что решение об уходе Пятибратова принято по обоюдному согласию.
«Факел» находится на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежцы провели 25 матчей и набрали 21 очко. 6 мая команда сыграет в гостевом матче с «Ростовом».
Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль 11 апреля расписался со своей невестой Алехандрой в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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30 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru