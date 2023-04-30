«Факел» сообщил об уходе Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера

Наставник футбольного клуба «Факел» Дмитрий Пятибратов покинул пост, сообщается в Telegram-канале воронежской команды.

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В клубе отметили, что решение об уходе Пятибратова принято по обоюдному согласию.

«Факел» находится на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежцы провели 25 матчей и набрали 21 очко. 6 мая команда сыграет в гостевом матче с «Ростовом».

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль 11 апреля расписался со своей невестой Алехандрой в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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