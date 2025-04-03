ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области

Сотрудник исправительной колонии №3 (Амурская область) пресекли нелегальную доставку запрещенных предметов. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

Экс-начальника исправительного центра ФСИН осудили за превышение полномочий

В ведомстве сообщили, что на КПП был досмотрен автомобиль с оборудованием и стройматериалами. В ходе досмотра внутри водонагревателя были найдены наушники, зарядные устройства, 40 сим-карт и 93 сотовых телефона.

В отношении автовладельца был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее экс-начальника исправительного центра №1 управления ФСИН в Ачинске (Красноярский край) приговорили к трем годам лишения свободы за превышение полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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