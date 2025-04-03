ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области
Сотрудник исправительной колонии №3 (Амурская область) пресекли нелегальную доставку запрещенных предметов. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.
В ведомстве сообщили, что на КПП был досмотрен автомобиль с оборудованием и стройматериалами. В ходе досмотра внутри водонагревателя были найдены наушники, зарядные устройства, 40 сим-карт и 93 сотовых телефона.
В отношении автовладельца был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее экс-начальника исправительного центра №1 управления ФСИН в Ачинске (Красноярский край) приговорили к трем годам лишения свободы за превышение полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава УЕФА исключил возвращение сборной России до окончания конфликта на Украине
- СМИ: Грузия сократила безвизовый режим для украинцев
- Лев Додин и Евгений Миронов стали лауреатами премии имени Кирилла Лаврова
- Российским туристам назвали альтернативы Сочи, Бали и Дубаю
- Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими
- В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»
- Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6%
- Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре
- Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак
- Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru