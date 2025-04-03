Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак
Американская рок-группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Согласно классификации товаров и услуг, которые указаны в заявке от ООО «Линкин Парк, ЛЛК», в случае регистрации бренд позволит рокерам производить и продавать аудио- и видеопродукцию, CD и DVD, аудиокассеты и виниловые пластинки.
Также будет разрешено устраивать живые концерты, предоставлять вип-возможности в виде интервью и фотосессий с участниками группы.
Кроме того, в заявке упоминается одежда и аксессуары, в том числе, солнцезащитные очки, рубашки, брюки, футболки, куртки, платья.
Ранее в Роспатент отказал певцу Шаману (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru