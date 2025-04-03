Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025

Дизайнер из Нидерландов Дюран Лантинк стал победителем одной из самых престижных наград для начинающих модельеров International Woolmark Prize 2025, сообщает журнал Vogue.

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Ежегодно в конкурсе принимают участие около сотни дизайнеров со всех стран мира. Помимо денежной награды, победители получают возможность продавать свои коллекции в лучших универмагах мира, а также годовое бизнес-наставничество от компании Woolmark. Конкурс открыл путь к Олимпу для многих начинающих дизайнеров, ставших в дальнейшем ключевыми фигурами мировой индустрии моды, в том числе Ива Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.

Победу Лантинку присудило международное жюри, в состав которого вошли Донателла Версаче, Иб Камара, Алессандро Сартори.

Ранее стилисты посоветовали мужчинам отказаться от серых оттенков в весеннем гардеробе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Московской недели моды
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