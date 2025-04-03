Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025
Дизайнер из Нидерландов Дюран Лантинк стал победителем одной из самых престижных наград для начинающих модельеров International Woolmark Prize 2025, сообщает журнал Vogue.
Ежегодно в конкурсе принимают участие около сотни дизайнеров со всех стран мира. Помимо денежной награды, победители получают возможность продавать свои коллекции в лучших универмагах мира, а также годовое бизнес-наставничество от компании Woolmark. Конкурс открыл путь к Олимпу для многих начинающих дизайнеров, ставших в дальнейшем ключевыми фигурами мировой индустрии моды, в том числе Ива Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.
Победу Лантинку присудило международное жюри, в состав которого вошли Донателла Версаче, Иб Камара, Алессандро Сартори.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru