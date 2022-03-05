Команда F1 разорвала контракт с российским гонщиком Мазепиным

Американская команда Haas решила разорвать контракт с российским пилотом чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1» Никитой Мазепиным. Кроме того, прекращено действие соглашения с компанией «Уралкалий» - российским спонсором конюшни.

22-летний гонщик – сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина - основного владельца и председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим». Мазепин-младший дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне. Он не смог набрать ни одного очка и финишировал на последнем месте в личном зачете.

Международная федерация автоспорта объявила 1 марта о запрете российским и белорусским спортсменам стартовать под флагами своих стран в связи с комплексными санкциями Запада из-за событий на Украине. Кроме того, отменяется проведение любых международных соревнований на территории России и Белоруссии.

