Команда F1 разорвала контракт с российским гонщиком Мазепиным
Американская команда Haas решила разорвать контракт с российским пилотом чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1» Никитой Мазепиным. Кроме того, прекращено действие соглашения с компанией «Уралкалий» - российским спонсором конюшни.
22-летний гонщик – сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина - основного владельца и председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим». Мазепин-младший дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне. Он не смог набрать ни одного очка и финишировал на последнем месте в личном зачете.
Международная федерация автоспорта объявила 1 марта о запрете российским и белорусским спортсменам стартовать под флагами своих стран в связи с комплексными санкциями Запада из-за событий на Украине. Кроме того, отменяется проведение любых международных соревнований на территории России и Белоруссии.
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