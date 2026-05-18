Журова: Вслед за гимнастами выступать с флагом будут и другие спортсмены РФ
Мировые федерации борьбы и гимнастики, разрешившие российским спортсменам выступат с флагом и гимном страны, должны стать примером для остальных спортивных организаций. Об этом NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова.
По её словам, сложившаяся вокруг атлетов из России ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты, когда одни федерации допускают их к международным турнирам, а другие «упёрлись и стоят на своём».
«Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором», — отметила парламентарий.
Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения и допустил спортсменов из РФ до участия в турнирах с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
