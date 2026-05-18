Журова: Вслед за гимнастами выступать с флагом будут и другие спортсмены РФ

Мировые федерации борьбы и гимнастики, разрешившие российским спортсменам выступат с флагом и гимном страны, должны стать примером для остальных спортивных организаций. Об этом NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова.

Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном РФ

По её словам, сложившаяся вокруг атлетов из России ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты, когда одни федерации допускают их к международным турнирам, а другие «упёрлись и стоят на своём».

«Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором», — отметила парламентарий.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения и допустил спортсменов из РФ до участия в турнирах с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
