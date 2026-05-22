Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын, фигурист Александр Плющенко закрыли аккаунты в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Пользователи могут просматривать страницы спортсменов только после одобрения запроса на подписку.
Ранее стало известно, что 13-летний Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана, пишет RT. Он сможет представлять республику в ближайшие пять лет. Плющенко-старший рассказал, что такое решение далось семье тяжело.
Между тем серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова назвала получение Александром Плющенко спортивного гражданства Азербайджана «прагматичным шагом».
